«Торпедо» объявило о назначении Геркуса на пост директора по стратегическому развитию

Отмечается, что директор по стратегическому развитию — это новая должность в структуре «Торпедо». В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский прокомментировал назначение Геркуса.

«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», — приводит слова Менжинского пресс-служба «Торпедо» во «ВКонтакте».

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем назначении Геркуса в московское «Торпедо».