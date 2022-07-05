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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» объявило о назначении Геркуса на пост директора по стратегическому развитию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назначен на должность директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».

Торпедо
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо"

Отмечается, что директор по стратегическому развитию — это новая должность в структуре «Торпедо». В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский прокомментировал назначение Геркуса.

«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», — приводит слова Менжинского пресс-служба «Торпедо» во «ВКонтакте».

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем назначении Геркуса в московское «Торпедо».

«Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в Футбольной национальной лиге (сейчас — Первая лига) и обеспечило себе повышение в классе. В сезоне-2022/2023 клуб выступит в Российской Премьер-Лиге.

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