«Торпедо» объявило о назначении Геркуса на пост директора по стратегическому развитию
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назначен на должность директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назначен на должность директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».
Отмечается, что директор по стратегическому развитию — это новая должность в структуре «Торпедо». В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.
Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский прокомментировал назначение Геркуса.
«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», — приводит слова Менжинского пресс-служба «Торпедо» во «ВКонтакте».
Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем назначении Геркуса в московское «Торпедо».
«Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в Футбольной национальной лиге (сейчас — Первая лига) и обеспечило себе повышение в классе. В сезоне-2022/2023 клуб выступит в Российской Премьер-Лиге.