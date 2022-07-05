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20:13 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Зенита» о Дзюбе: Легендарный для нас игрок, но изменения неизбежны. В 99 случаях из 100 игроки не готовы понять, что они уже не те

Генеральный директор «Зенита» в интервью «Российской газете» высказался об уходе Артема Дзюбы.

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Источник: ФК "Зенит"

— Тяжело было расставаться с Артемом Дзюбой?

— Обновление команды — нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те. В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова — еще одну легенду «Зенита». Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в «Зените».

Расставание со значимыми людьми — это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал и философская проблема, — сказал Александр Медведев.

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