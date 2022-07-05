Обладатель Кубка африканских наций по футболу Н’Жи покинул «Динамо»
Нападающий выступал за московскую команду с 2019 года.
Нападающий выступал за московскую команду с 2019 года.
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Камерунский нападающий Клинтон Н'Жи достиг договоренности с московским футбольным клубом «Динамо» о прекращении контракта. Об этом во вторник сообщает пресс-служба «Динамо».
«Наш клуб и камерунский форвард достигли договоренности о прекращении трудового договора по обоюдному согласию. Благодарим Клинтона за проведенные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Н'Жи 28 лет, он выступал за «Динамо» с 2019 года. Всего в составе команды он провел 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Также нападающий выступал за французские «Лион» и «Марсель», с которым дошел до финала Лиги Европы, и английский «Тоттенхэм». В составе сборной Камеруна футболист выиграл Кубок африканских наций в 2017 году.