«Динамо» уверенно обыграло «Рубин» в товарищеском матче с двумя удалениями

Игра прошла на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

На 78-й минуте главный арбитр показал две красные карточки — с поля были удалены Макаров и хавбек «Рубина» Валерий Чуперка.

В компенсированное время встречи нападающий «Динамо» Константин Тюкавин установил итоговый счёт, успешно реализовав пенальти.