Слуцкий высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи». Он покинул «Рубин» в марте

«С Хвичей всё время общаемся. Что касается его перехода в “Наполи”, это же Хвича выбирает. Я могу только сказать, что какой бы клуб он ни выбрал, а он уже выбрал, я буду переживать за него. Мы сохраним очень тёплые и дружеские отношения, хорошие человеческие и профессиональные контакты.



Каким образом мы должны были получить деньги за трансфер? У него оставался год контракта. Если бы даже он, условно, не ушёл, он бы сейчас сто процентов воспользовался бы правом. У него оставался год контракта. Это глупо не воспользоваться этим правом. Было бы странно. Продление опции ФИФА по приостановке контрактов, конечно, ожидалось. Я думаю, что годом всё не ограничится», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.