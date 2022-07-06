Оздоев: Решение уйти из «Зенита» никогда не будет для меня ошибкой
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом». Сейчас хавбек пребывает в статусе свободного агента.
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев объяснил, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом». Сейчас хавбек пребывает в статусе свободного агента.
— Расскажи в хронологическом порядке историю с новым контрактом от «Зенита». Просто лично я запутался что и как было.
— «Зенит» предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 22 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить.
— Так.
— Объяснил свою позицию Александру Ивановичу (Медведеву). Он все понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моем уходе нет, — рассказал Оздоев в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.