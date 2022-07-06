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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: кто сыграет со «Спартаком»? Бакаев, Одоевский, Кассьерра. И Родриго? У питерцев четыре победы в межсезонье

Чемпионы России победами завершили все четыре контрольных матча межсезонья. В ближайшую субботу — встреча за Суперкубок России со «Спартаком».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Неизвестная схема и трудности с форвардами

У «Зенита» меняется состав: уже ушли Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Юри Алберто и Станислав Крицюк, а пришли Матео Кассьерра, Зелимхан Бакаев, Иван, Густаво Мантуан и Родриго. Вернулись из аренд Ярослав Михайлов и Кирилл Кравцов, а также выздоровел Деян Ловрен, полностью пропустивший весеннюю часть сезона.

Но костяк все равно остается прежним. И контрольные игры показывают, что основной состав на матч открытия сезона будет привычным. Правда, не совсем ясна схема. Штаб Сергея Семака во всех контрольных играх комбинировал: переключался между 3−4−2−1, 4−3−3 и 4−4−2. Причем последняя расстановка хоть и была долгое время основной при Семаке, но на «Спартак» маловероятна, так как у «Зенита» есть сложности с форвардами. Сейчас в распоряжении штаба только два нападающих (Сергеев и Кассьерра), но они совсем не сыграны друг с другом, а сам колумбиец вообще на данный момент провел всего пару тренировок.

Да, Кассьерра забил «Црвене Звезде» всего через три минуты после дебюта за «Зенит», но он сам после матча сказал: «Чувствую себя уставшим. Мне еще нужно тренироваться». Кассьерра последние недели июня занимался индивидуально в Колумбии, и пока кажется рискованным сразу выпускать его на «Спартак». С другой стороны, Сергеев в межсезонье выглядел далеко не идеально: показательно, что Иван не забил ни одного гола, хотя всегда безальтернативно выходил в основе.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас даже Семак не знает, каким будет нападение на «Спартак». Сергеев не забивает, но сыгран с командой, а Кассьерра — наоборот. Можно бросить в основу обоих, но тогда придется сажать на скамейку кого-то из полузащиты. Помимо этого, у форвардов еще не налажено взаимодействие.

Дуглас — капитан, Одоевский в воротах?

Другая дилемма Семака — на противоположном полюсе состава. Даниил Одоевский выходил в основе во всех четырех матчах межсезонья, а игру с ЦСКА провел целиком, причем на ноль. Михаил Кержаков пропустил летом два мяча, Одоевский — один. Но на мой прямой вопрос о первом номере «Зенита» Семак ответил уклончиво: «По Одоевскому мы сразу сказали — будем давать ему как можно больше времени. Но у нас и Кержаков есть, он тоже должен проходить подготовку. Качества вратарей мы знаем, в плане игрового времени проанализируем. У нас еще есть неделя, решим. Думаю, оба готовы сыграть».

Источник: РИА "Новости"

Еще один актуальный вопрос — капитан. Деян Ловрен выздоровел и в матче с «Црвеной Звездой» надел повязку, когда заменил Дугласа Сантоса. Но именно бразилец с первых минут был капитаном во всех четырех матчах. На эту тему я тоже спрашивал Семака, но он только ответил эфемерное «соберемся и решим». И все-таки нужно подчеркнуть: роль Дугласа в команде очень высока, он безоговорочный игрок основы. А вот Ловрен в следующем сезоне может стать футболистом ротации. Тем более если придет один новый центральный защитник. Или два.

Защитники

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев перед игрой с «Црвеной Звездой» решительно опроверг все слухи по поводу покупки защитника сербской команды Страхиньи Эраковича, но сделал важное уточнение: «Не исключено, что еще один футболист добавится в ближайшие дни. На какую позицию? Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!».

Вчера Медведев подтвердил «СЭ», что в команду приходит из «Сочи» Родриго. Почему бы ему не дебютировать уже в субботу?

Источник: РИА "Новости"

Правда, едва ли он появится в основе. Скорее всего, в основе сыграет пара Чистяков — Алип, если будет двойка центральных защитников. А если тройка, то Чистяков займет место страхующего, а правее выйдет Адамов, который много играл во время предсезонной подготовки. С флангами все прозрачно: Дуглас будет слева, а Сутормин, оформивший дубль в матче с ЦСКА, выйдет справа. Караваев все еще травмирован, а Круговой на данный момент банально слабее Дугласа.

Источник: РИА "Новости"

Мотивация Бакаева

Средняя линия обычно самая непредсказуемая, но в данном случае три фамилии точно известны: Барриос, Малком и Клаудиньо обязательно выйдут с первых минут. Вопрос только в их позициях.

Оба бразильца выходили в основе во всех четырех матчах, хотя их роли менялись. Вероятно, Клаудиньо, как и весной, будет играть в середине поля вместе с Барриосом, а Малком отправится на правый фланг.

А дальше возможны варианты, зависящие в том числе от схемы. Матчи с «Сочи», «Црвеной Звездой» и ЦСКА показали, что Бакаев с Малкомом могут сосуществовать на поле. Зелимхан в этом случае располагается левее, но ему это не мешает находить пространство: как подтверждение — гол в ворота «Сочи». Вообще, Семак, похоже, видит в Бакаеве «десятку» — на этой позиции Зелимхан отлично играл в «Спартаке» при Доменико Тедеско.

Источник: РИА "Новости"

Другие варианты в полузащиту — Вендел, Кузяев и Мостовой. Но первые двое летом получали не очень много игрового времени, а у Андрея высокая конкуренция, хоть он и забил два мяча за последнюю неделю.

Автор: Гоша Чернов

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