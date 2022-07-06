В российском футболе закончились деньги. Топ-игроки остались без клуба

РПЛ стартует через 10 дней, но при этом огромное количество российских футболистов остаётся без клуба. Причём речь об игроках сборной России и других больших именах. Раньше такое могло быть с одним-двумя футболистами, но сейчас это превратилось в тенденцию. Просто загибайте пальцы:

Артём Дзюба

Денис Черышев

Ильзат Ахметов

Магомед Оздоев

Павел Мамаев

Игорь Смольников

Юрий Газинский

Роман Евгеньев

Алан Дзагоев

Владислав Игнатьев

Юрий Жирков.

В какой-то степени у каждого своя уникальная ситуация. Например, Черышев часто травмируется. Газинский скоро может подписать контракт с ЦСКА. Игнатьеву уже 35 лет, а Жиркову вообще скоро 39 исполнится. Только вот при всей уникальности каждого случая вырисовывается и одна общая причина. И связана она с зарплатами.

Из российского футбола уходят деньги — это на рынке хорошо чувствуется. Средства у клубов есть преимущественно для того, чтобы выживать. Зарплаты футболистов и агентские выплаты сокращаются, на что уже давно был запрос общественности.

Если раньше футболисты из этого списка могли получать от € 2 млн (а некоторые — больше € 3 млн), то теперь им уже очень трудно (почти нереально) договориться даже на € 1 млн в год. Старый контракт закончился, а новый не хочется заключать на условиях в 2−3 раза хуже. Поэтому и появляются разговоры про Турцию. Как рассказал Эльвин Керимов (главный в России эксперт по турецкой лиге), там могут дать зарплату больше € 1 млн. Есть даже перспективы выйти на € 2 млн в год.

Есть ещё Саудовская Аравия, Катар и другие азиатские лиги, в которых зарплаты выше, чем в РПЛ. Но там не будет еврокубков, и для наших игроков это менее желанный вариант. С другой стороны, и спрос на наших футболистов в этих лигах явно невеликий. Как, в общем-то, и в Турции. С остальной Европой стало тяжелее в этом году, хотя и до этого наши футболисты не были там востребованы.

Вот и получается, что искать варианты всё равно приходится в РПЛ. И тут показательно, что в нашем футбольном мире стали всё чаще считать в другой валюте. Если раньше говорили о миллионах евро в год, то теперь о миллионах рублей в месяц.

Некоторым футболистам из списка в начале статьи этим летом предлагали 2−4 миллиона рублей в месяц (около € 400−800 тысяч в год) — столько давали клубы из второй восьмёрки РПЛ. Пока футболисты так резко «падать» в зарплате не хотят. Возможно, к концу заявочного периода придётся быть посговорчивее. Кстати, время — ещё один показатель востребованности. Тренеры всех клубов РПЛ хотят получить новичков к первому сбору, а не растренированных футболистов, когда чемпионат уже идёт. Если сразу столько игроков оказались без команды, то это говорит о спросе на них в России.

Черышева раньше хотели плюс-минус все топ-клубы РПЛ. Теперь от него отказывается даже одна из двух беднейших команд чемпионата России. Боятся, что игрок бóльшую часть сезона будет лечиться, а не играть. Хотя такая репутация у игрока была и раньше, это смущало, но не настолько. При сегодняшних финансовых возможностях клубы выживают как могут и стремятся брать молодых. Например, понятную сделку провернул «Ахмат», взяв Журавлёва (по нашей информации примерно за € 1 млн).

И тут не стоит говорить, что именитым игрокам мешает неопределённость в клубах по другим трансферам. Тот же «Ахмат» сейчас торгуется по Агаларову, но Дзюба не по этой причине остаётся без команды. Артём сам не стремится в «Ахмат», как и «Ахмат» не гонится за Дзюбой. Отсюда и столько свободных агентов на рынке. Самоощущение футболистов может противоречить возможностям клубов.

«Сейчас большинство футболистов РПЛ получают в месяц до € 50 тысяч (около 3 миллионов рублей)», — сказал «Чемпионату» один из источников, который вовлечён в футбольный рынок России. Другой источник подтвердил эту информацию и добавил: «Закончится всё тем, что условный Смольников в последний момент согласится на 1 миллион рублей в месяц в Туле. Ну или на 1,5 миллиона в РПЛ».