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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дивеев: ни у кого я столько не бегал, сколько у Федотова. В тренажёрном зале стало тяжелее

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как изменился тренировочный процесс с приходом нового главного тренера Владимира Федотова. Футболист отметил, что нагрузки существенно увеличились. Игрок назвал главное качество наставника клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Требовательность. Самое главное, мы все уже понимаем, во что будем играть. Он нам это доносит от занятия к занятию. Всё, что мы будем делать: в какую схему играем, что делаем, как это делаем. С третьего-четвёртого дня я уже понял, что от меня требуется. Увеличились нагрузки. Их стало значительно больше, особенно в первые дни сбора. В плане бега было очень тяжело, ни у кого я столько не бегал. Наверное, в последний раз такое было в “Уфе” в дубле. И то там только наподобие было, тут ещё тяжелее. Здесь сложнее в плане рывков и торможения. В тренажёрном зале тоже стало тяжелее», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, летом главный тренер «Сочи» Владимир Федотов покинул клуб и возглавил ЦСКА. Под руководством специалиста армейцы провели три товарищеских матча, в которых проиграли «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Пари НН» (0:2).

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