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14:24 (мск), источник: Sport24

«Я должен был перейти в клуб из топ-5 Европы. Но 23 февраля услышал: твой трансфер невозможен». Откровенный Оздоев

Про «Зенит», Семака, Ингушетию и Рамадан.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Магомед Оздоев — одна из ключевых фигур четырехлетней гегемонии «Зенита» в российском футболе. 25 мая Магомед покинул «Зенит» в статусе свободного агента и уже больше месяца находится в поиске новой команды. Корреспондент Sport24 встретился с Магомедом в Москве, узнал про его планы на будущее, а так же:

  • в чем причины ухода из «Зенита»;
  • какова роль Семака в четырех чемпионствах;
  • мог ли хоть раз в карьере перейти в ЦСКА;
  • какой настоящий уровень легионеров «Зенита»;
  • почему ни один молодой игрок клуба в ближайшее время не будет играть в основе;
  • почему не уедет в Европу на 500к в месяц;
  • какие проблемы детского футбола есть в России;
  • когда был максимально близок к трансферу в европейский клуб;
  • как совмещает Рамадан и футбол;
  • где останется жить после завершения карьеры.

Отказ от нового контракта, будущее, Черчесов и «Ференцварош»

— Мы с тобой сидим в кофейне — ты взял себе кусок торта. Не ограничиваешь себя в еде во время отпуска?

— Не только в отпуске — всегда позволяю себе все, что захочу. Единственное: у меня есть особая диета перед матчами. В остальное время — нет. По ходу сезона могу легко съесть шашлык, галушки или хинкали. Самое любимое у меня — чапильг (национальное ингушское блюдо, белые круглые лепешки из пшеничной муки — Sport24). Ну, а этот торт — творожная запеканка. Для завтрака самое то.

— Что с твоей карьерой? Все ждут, где ты окажешься после «Зенита».

— Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, чего вообще хочу от своей карьеры. Есть желание получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое. Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для семьи. В ближайшее время приму окончательное решение. У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет исполнить тяжело. Но попробовать все равно хочется. Если говорить про Россию — хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом — привыкаешь постоянно побеждать.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У паузы, которую ты взял, есть какие-то временные рамки?

— Нет. Но сезон пропускать я не собираюсь.

— Как думаешь: новый клуб — из Европы или РПЛ — сможет тебе предложить те же деньги, которые у тебя были в «Зените»?

— Повторюсь: все зависит от проекта и задач, которые перед собой ставит команда. Вопрос денег важен, но он не главный. «Зенит» — это клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я их именно зарабатывал, а не получал. Если бы смотрел только на деньги, спокойно бы собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я там себя не вижу.

— У тебя вроде были неплохие отношения с гендиректором «Зенита» Медведевым. Есть команда, в которую он попросил тебя не переходить?

— Нет, такого не было. Однажды я уже хотел уйти — прошлым летом. Была даже договоренность с московским клубом. Но в руководстве «Зенита» сказали, что меня не отпустят. Александр Иванович (Медведев) хотел, чтобы я остался.

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— В чем логика? Через год у тебя закончился контракт, и ты ушел бесплатно.

— Медведев пообещал, что клуб предложит мне новый контракт. Обещание выполнили — уже зимой передо мной лежало новое соглашение. Но я решил уйти, чтобы попробовать что-то новое.

— Расскажи в хронологическом порядке историю с новым контрактом от «Зенита». Просто лично я запутался, что и как было.

— «Зенит» предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Мне хотелось поговорить с тренером — убедиться, что я ему нужен. Беседа состоялась на февральских сборах. Семак сказал, что я нужен. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. В феврале появился вариант с Европой. 23 февраля мой трансфер сорвался, но я уже был настроен на новый вызов. В мае решил окончательно — надо уходить.

— Так.

— Объяснил свою позицию Александру Ивановичу. Он все понял. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации. Роли Семака в моем уходе нет.

— Писали, что ты отказал «Ференцварошу». Правда?

— Вообще неправда. Мы со Станиславом Саламовичем (Черчесовым) посмеялись.

Источник: РИА "Новости"

— Тебя бы привлекала возможность поиграть в Венгрии?

— Почему нет? Чемпионат у них не слабый, как многие думают. Венгры недавно англичан вынесли 4:0. Сборная Венгрии сильнее сборной России, при том, что полтора года назад мы их в гостях обыгрывали.

— Достаточно продолжительное количество времени ходят упорные слухи про тебя и ЦСКА. Ты хоть раз был близок к этому клубу?

— Единственный раз, когда был возможен мой переход в ЦСКА — когда я ушел из «Динамо» Киев. Папа тогда лично встречался с Бабаевым и меня пригласили на просмотр. Я пару недель потренировался с молодежкой и даже несколько раз с основой — тренером тогда был Хуанде Рамос. В клубе обещали, что вот-вот предложат мне контракт, но об этом узнали Семин и Игнатьев, с которыми я работал в Киеве. Оба были очень злы. Борис Петрович набрал мне: «Ты что, совсем с ума сошел? Завтра чтобы был в Черкизово!». Я собрал вещи и уехал.

Семак, четыре чемпионства, Дзюба

— В конце июля ты получил травму. В октябре полностью восстановился, но потерял место в основе. Почему?

— Все вопросы к Семаку. Мое мнение останется при мне. У меня нет никакой обиды и злости на кого-то. Просто для меня честно в таких ситуациях, когда тренер подходит и объясняет свое решение. Если нет — это нечестно.

Источник: РИА "Новости"

— В определенных кругах ходит мнение, что Семаку не нужны лидеры раздевалки, потому что он боится ее потерять. Поэтому ушли Иванович, Дзюба и ты. Насколько это близко к правде?

— У меня ни с кем никогда не было проблем. Все прекрасно знали, что я готов был умирать на поле за «Зенит». Так же, как и Артем, и Бранислав, и Ярик (Ракицкий). Я не думаю, что в ком-то из нас была проблема. Если бы команда не работала сообща, Семак не стал бы тем, кем является сейчас.

— Не считаешь, что Семак сделал излишнюю ставку на бразильцев?

— Каждый тренер сам выбирает, как ему работать. Все наши бразильцы — отличные парни. Я всегда радовался за них, так же как и за русских, всегда был готов стоять за них горой.

— Денисов сказал, что Семак играет в трусливый футбол. Согласен с ним?

— Это личное мнение Игоря. Я так же могу сказать, что какая-то команда вообще не играет в футбол. При этом ее тренер будет уверен, что они показывают фантастическую игру.

— Насколько заслуга Семака в четырех подряд чемпионствах?

— Семак внес ровно тот же вклад, что и каждый сотрудник, и каждый игрок клуба. Если мы бы не были одним целым, мы не стали чемпионами четыре раза подряд. Лавры должны делиться поровну между коллективом, а не доставаться отдельно взятому тренеру или игроку.

— Устоявшееся мнение — «Зенит» не стал бы гегемоном без большого бюджета и бразильских легионеров.

— Про бюджет согласен, но на счет бразильцев это все сказки. Первые два года у нас почти не было бразильцев — регулярно играл только Дуглас. Нельзя говорить, что мы взяли четыре чемпионства подряд чисто из-за бразильцев.

— Предполагал, что Дзюба тоже уйдет?

— Честно говоря, для меня это стало откровением. Я до последнего думал, что с Артемом продлят контракт. Он заслуживал новый контакт — это точно. Он был лучшим бомбардиром команды, помогал ей четыре раза становиться чемпионом. Когда Тема сказал мне, что уходит — я был в шоке.

Источник: РИА "Новости"

«Зенитовские» легионеры, Иванович и Жирков, юношеский футбол

— РПЛ или Европа — что выберешь?

— Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ — хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы. Понятно, что с отъездом многих легионеров уровень чемпионата может упасть. Но это тот самый период, когда российские игроки могут спрогрессировать, а молодые — получить свой шанс. Без еврокубков невозможно подняться в таблице коэффициентов УЕФА, но Лига чемпионов и Лига Европы сами по себе не поднимут уровень РПЛ. Чтобы бороться за высокие места в еврокубках, нужно вкладывать в команду огромные деньги — покупать топовых иностранцев. Трансферы средних легионеров не дадут результат.

— В «Зенит» в последнее время приезжали средние легионеры?

— Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за сто миллионов, а у нас за пять. Вопрос возможностей. Когда «Зенит» привозил многомиллионных Халка и Витселя, команда выходила из группы. А Иванович? После его ухода из «Зенита» я не видел в РПЛ ни одного центрального защитника, сопоставимого по уровню с Браниславом. Он выиграл все, был капитаном «Челси». И, несмотря на то, что он приехал в Россию уже в приличном возрасте, держал уровень. Многие говорили, что в Россию Иванович приехал зарабатывать. Если бы он хотел только денег — уехал бы в Эмираты или Китай. Но в 36 лет он был лучшим на поле.

Источник: РИА "Новости"

— Это разве не говорит о низком уровне нашего чемпионата?

— Это говорит исключительно о космическом уровне Ивановича! Такая же ситуация с Жирой (Жирковым) — в 36−37 лет он был на своей позиции лучшим в стране. Хорошо, не нравятся такие примеры, вот тебе другой — Ибрагимович в 40 лет играет в «Милане». Следуя твоей логике, я могу сказать, что Серия А — слабый чемпионат. Но это же не так. В таких ситуациях решает уровень отдельно взятого игрока. После ухода из РПЛ Халка, Витселя, Данни, Диарра и Ивановича в нашем чемпионате не было ни одного игрока, который по уровню игры был бы близок к ним.

— Кто в прошедшем сезоне был самым сильным в «Зените»?

— Азмун.

— С момента ухода поколения Аршавина в Питере все ждут на поле своих воспитанников.

— У клуба великолепная академия: классная база, хорошие поля. Но за пять лет, которые я был в «Зените», не было ни одного парня из академии, который мог прийти и сразу конкурировать с игроком основного состава. Их и не будет в ближайшее время.

— Прямо ни одного?

— Из последних, кого я видел, очень талантливым был Илья Скроботов. У него неплохая левая нога. И второй — Данила Прохин. Эти два парня могли бы конкурировать с основой.

— Но?

— Ключевым стал вопрос отношения к делу. Я всегда говорил им в лицо — если регулярно опаздывать на тренировки и на установки перед играми первой команды — невозможно стать в ней основным.

В «Зените» много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал». Если бы в «Локомотиве» я бы опоздал на установку или проспал тренировку, меня в тот же день выгнали бы из команды. Еще бы и от Вячеславовича (Лоськова) получил бы.

Но сейчас у молодых, видимо, другие взгляды. А потом задают вопросы, почему в составе «Зенита» нет воспитанников. Нет, потому что у воспитанников не то отношение, которое должно быть. Разве нормально, когда молодые пацаны заходят в раздевалку за пять минут до общего сбора? Они должны быть первыми!

Я, который видел много раз, как молодежь допускает ошибки, пытался объяснить «зенитовским» ребятам, как надо делать, а как — нет. Очень долго пытался влезть в голову Скроботову. У него великолепные данные для центрального защитника, прекрасная левая нога. Надеюсь, он изменится и у него все получится.

— Еще талантливые были?

— Их много. Но одного таланта мало. Например, Шамкин, когда приехал первый раз на сборы с основой, выглядел очень хорошо. Многое получалось. Но общая проблема молодежи — снижение требований к себе. После одного-двух месяцев в команде они уже начинают думать, что лучшие, и обижаются, когда не играют в основе. Но с чего вообще ты должен быть сразу основным? Нужно начинать с малого — по пять, десять минут. Это нормально, я тоже проходил через это. Е-мае, им по 17−18 лет, они еще устанут в этот футбол играть! Некоторым парням что объясняй, что нет — в одно ухо влетело, в другое вылетело. Многие из них думают, что мы, старшие, их душим. Но мы наоборот — хотим, чтобы у них все получилось, чтобы жизнь у них была устроена.

— Отсутствие дисциплины среди «зенитовской» молодежи — вопрос ко всему поколению? Или проблема в мягкости Семака?

— Насчет мягкости не знаю, но поколение точно другое. Сейчас очень мало молодых парней, которые дебютировали в РПЛ в топ-командах.

— А «Локомотив»?

— «Локо» — исключение. Это номер один в России по работе с молодежью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика — они много своих воспитанников отпускают в аренду.

— В «Динамо» тоже стала играть своя молодёжь.

— Только в последние года два. И то, думаю, просто попалось такое удачное поколение. Вернись на пять лет назад — такого не было. А у «Локо» эта работа поставлена на поток.

— Можно ли сказать, что детско-юношеский футбол в России сейчас в упадке?

— Так и есть. Отъехав 100 километров из Москвы, ты это увидишь. В России кроме как у московских команд, «Зенита» и «Краснодара» больше нет нормальных академий. Окей, базу построить можно, но главное — тренерские кадры. Профессия детского тренера очень недооценена в России. В академиях не хватает качественных специалистов, но при этом все очень скептически начали относиться к старому поколению детских тренеров. Их заменяют 25-летними пацанами, которые футбол знают только по книжке. Такой тренер никогда не объяснит ребенку, как правильно бить по мячу. А тренер старого поколения увидит в ребенке потенциал, который не обнаружит даже тренер клуба РПЛ.

— Многие академии ведь еще привозят тренеров из Испании.

— Они никогда не дадут уровень. Иностранцы не знают местного менталитета, быта и традиций.

Простой пример: когда я играл в «Рубине», к нам приехал диетолог из Испании. Он сразу начал устанавливать свои правила: жирное нельзя, борщ нельзя. Я ему говорю: «Друг, ты не понимаешь — ты приехал в регион, где уже в октябре −20 градусов. Тут люди едят жирное, чтобы не замерзнуть». Он не понял, что мы не в Испании, не в условной Валенсии, где люди могут круглый год есть гаспачо, чтобы охладиться. И это аукнулось — десять футболистов получили травмы задней поверхности бедра в период с сентября по декабрь.

— Какие еще проблемы ты видишь в нашем футболе?

— У нас огромная страна. Но у нас очень мало футболистов, потому что Россия — нефутбольная страна. Люди из многих регионов чисто физически не имеют возможности заниматься футболом. Как парень с Дальнего Востока будет заниматься футболом, если там восемь месяцев зима?

— Нужны манежи.

— Правильно. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы по всей стране футболом занимались не один миллион детей, а тридцать.

— Многие отмечают Сергея Галицкого как человека, который больше всех сделал для российского футбола. Кого можешь выделить лично ты?

— Хочу отдать должное Григорию Иванову.

— Неожиданно.

Источник: РИА "Новости"

— У меня огромное уважение к этому человеку. Он делает все для своей команды и академии. Многие знакомые, игравшие в «Урале», рассказывали — он вкладывает душу в уральский футбол. Когда в феврале я увидел газон на тренировочном поле «Урала» — я был в шоке. Такое впечатление, что команда играет на юге России. Благодаря Иванову у детей из Екатеринбурга есть возможность ходить на матчи, видеть звездных футболистов, пытаться стать кем-то.

— Но ты же понимаешь — это все делается за госденьги.

— Я вижу, что он делает для команды. А за чьи деньги — неважно.

Предложение из Европы, Смолов, желание остаться в «Шальке»

— В недавнем интервью ты говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год. Почему?

— В «Реал» Мадрид я бы и за двести тысяч поехал.

— Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европы из-за более комфортных зарплат на родине.

— Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит — в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй — бразилец, а третий — из сборной Сенегала. В Европе — другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно.

— Смолов ездил в «Сельту» для галочки?

— Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» — молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе? По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось. Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы.

Источник: AP 2022

— Когда ты был максимально близок к европейскому клубу?

— В феврале этого года. Клуб давал деньги сопоставимые с теми, которые я получал в «Зените». Я был согласен уехать даже на более скромные условия. Это был клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране.

— Как проходили переговоры?

— Когда мы с «Зенитом» были на сборах в Португалии, мне позвонили спортивный директор и президент этого клуба и спросили, готов ли я перейти к ним. Я был готов. Переговоры вели две-три недели, но я даже не торговался — принял самые первые условия, которые мне предложили. 24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на нашу ответную игру с «Бетисом». После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб. Но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен.

— Твой мир рухнул?

— Наоборот — эта история меня приободрила. Я понял: байки про то, что в Европе не готовы предлагать россиянам хорошие контракты — полная ерунда. Просто кто-то выбирает очень много денег и остаться в России, а кто-то чуть меньшие деньги и Европу.

Лучший город в мире, Ингушетия, Рамадан, кавказцы

— С момента твоего ухода из «Зенита» прошло больше месяца. Чем занимаешься?

— Состояние у меня отличное, тренируюсь индивидуально. Сейчас у меня появилось время на семью, которого раньше не было. Провожу почти все время с женой, сыном и дочкой. Это идет на пользу. Не знал, что отдыхать так круто. По ходу сезона детям не хватает внимания от меня — почти нет времени на прогулки и совместные походы куда-то. Сыну скоро семь лет, а я за все время был только на одном его дне рождения. С дочкой — похожая ситуация. Жена объясняет, почему папа пропускает их праздники, они все понимают. Поэтому сейчас восполняю упущенное время.

— Где живешь?

— В Москве. В Петербурге на постоянке никогда не жил — снимали квартиру с семьей. Москва — лучший город в мире. Не знаю, как все сложится в далеком будущем, но после завершения карьеры, думаю, останусь жить тут.

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— А отпуск где провел, был ли в Ингушетии?

— Ездили с семьей в Турцию. Сейчас в Москве. В Ингушетию пока не ездил, но в ближайшее время, когда закрою все вопросы, слетаю к родителям.

— Русские игроки «Ахмата» — Уткин и Тимофеев — говорили, что по приезде в Грозный их удивил запрет на шорты. В Ингушетии с этим так же строго?

— Да. Чечня и Ингушетия — мусульманские республики, консервативные в некоторых вещах. Запрет на шорты — это вопрос уважения к старшим, которое стоит у нас на первом месте. Я родился в Грозном, вырос в Ингушетии, поэтому для меня это нормально.

— Ты вырос в Ингушетии и наверняка знаешь все внутряки, в том числе негативные. Топ-3 места, которые ты бы не советовал посещать приезжающим в Ингушетию.

— В Ингушетии можно посещать любые места. Там везде рады гостям — напоят, накормят, дадут ночлег. Проведя три дня в Ингушетии, перестаешь чувствовать себя гостем. Там безопасно, я не думаю, что у кого-то из приезжающих могут быть проблемы.

— Какая самая трешовая ситуация, в которой ты побывал в детстве?

— В моем детстве не было многих вещей, которые у детей есть сейчас. Оно протекало так же, как и у 95-ти процентов ребят из Ингушетии. Я вырос в среднестатистической семье. Мы были беженцами, приехали с войны. Тяжело обсуждать какие-то трудности из детства, когда многое видел в жизни.

— Ты держишь уразу — мусульманский пост во время Рамадана. Главное правило уразы — пить (даже воду) и есть можно в период между заходом и восходом солнца. Как совмещать держание поста с футболом?

— Многим кажется, что это тяжело. Но к этому легко привыкнуть. Мне было 12 лет, когда я решил держать свой первый пост. Было очень тяжело только в первый день. А потом организм стал привыкать.

— У тебя есть какая-то особая диета в Рамадан?

— Ем то же самое, что и в обычные дни, просто после захода солнца. Многие думают, что пост — что-то страшное. Миллионы людей в мире голодают, не едят 24 часа в сутки. Это у них надо спрашивать, как они вообще выживают. А пост — не проблема. Единственное пересечение поста и моей футбольной карьеры было, когда играл в «Локомотиве». Месяц Рамадан однажды выпал на лето. Одна из утренних тренировок была очень тяжелой. Плюс стояла аномальная жара. После тренировки упал в обморок — организму не хватило воды. Но быстро пришел в себя — чуть-чуть посидел и встал. Ребята знали, что я держу пост, поэтому паники никакой не было.

— Помимо Бензема в футбольном мире есть еще два самых известных представителя ислама — Мане и Салах. Первый — консервативный мусульманин, второй относится к вере чуть проще — может с легкостью отпраздновать Рождество. Какой тебе ближе?

— Вера не подразумевает, что ты должен себе что-то запрещать из дозволенного и это не противоречит твоей религии. У Мане нет такого праздника, как Рождество — он из Сенегала. Салах из Египта — у них есть. Я, например, из России. У нас есть Новый год. Мы так же, как и все в нашей стране, собираемся семьей, отмечаем. Я не могу осуждать Салаха за то, что он празднует Рождество. Для меня главное, чтобы человек был честным, справедливым и добрым. В плане религии каждый в ответе только за себя.

— Хоть раз в жизни сталкивался с трудностями из-за своей национальности или религии?

— Никогда. Про кавказцев есть стереотипы, это факт. Нас в общей массе мало и если кто-то делает что-то плохое, негативные стереотипы распространяются на всех. Среди кавказцев, как и среди людей всех национальностей и религий, больше прекрасных людей. Я горжусь своей родиной и никогда не буду стыдиться того, что я кавказец.

— Есть мнение, что некоторые кавказцы на родине ведут себя скромнее, чем в условной Москве.

— Весь вопрос в воспитании. Человек, приезжая в другой город, где он будет гостем, должен вести себя в тысячу раз лучше, чем ведет себя дома. Папа всегда говорил: «От твоего поведения в гостях зависит мнение людей о твоих родных». Я благодарен своим родителям за такое воспитание. Хочу передать его своим детям.

Беседовал: Тигран Арутюнян

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