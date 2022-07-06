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12:19 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Бразильский футболист получил травму в последнем матче перед переходом в «Зенит»

Полузащитник бразильского клуба «Коринтианс» Густаво Мантуан получил травму в матче против аргентинской «Боки Хуниорс» в финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщается на портале UOL.

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Источник: AFP 2022

Мантуан получил травму в начале второго тайма, предположительно повредив левое бедро. 21-летний футболист покинул поле только в сопровождении медицинской бригады. Диагноз и степень серьезности повреждения выявит медобследование.

«Коринтианс» прошел в четвертьфинал Кубка Либертадорес. После ничьей 0:0 в основное время бразильский клуб выиграл в серии пенальти со счетом 6:5.

Прошедшая игра должна была стать последней для Мантуана в составе «Коринтианс» перед переходом в «Зенит». Мантуан и вратарь «Коринтианс» Иван Куарезма должны были присоединиться к чемпионам России на правах аренды до конца сезона. В расположении петербургского клуба их ждут в середине июля. В свою очередь бразильцы арендовали у «Зенита» нападающего Юри Алберто.

Мантуан — выпускник молодежной академии «Коринтианс». В 2022 г. на его счету 31 матч и четыре забитых мяча. К этому моменту он перенес три операции на крестообразных связках колена.

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