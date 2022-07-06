Бразильский футболист получил травму в последнем матче перед переходом в «Зенит»

Мантуан получил травму в начале второго тайма, предположительно повредив левое бедро. 21-летний футболист покинул поле только в сопровождении медицинской бригады. Диагноз и степень серьезности повреждения выявит медобследование.

«Коринтианс» прошел в четвертьфинал Кубка Либертадорес. После ничьей 0:0 в основное время бразильский клуб выиграл в серии пенальти со счетом 6:5.

Прошедшая игра должна была стать последней для Мантуана в составе «Коринтианс» перед переходом в «Зенит». Мантуан и вратарь «Коринтианс» Иван Куарезма должны были присоединиться к чемпионам России на правах аренды до конца сезона. В расположении петербургского клуба их ждут в середине июля. В свою очередь бразильцы арендовали у «Зенита» нападающего Юри Алберто.