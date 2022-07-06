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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, какие три клуба не поддержали проведение Кубка РПЛ

Подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и «Оренбург» проголосовали против организации Кубка РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Химки
Оренбург
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Голосование за Кубок РПЛ состоялось на общем собрании клубов. 13 команд выступили «за», три — «против».

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении Кубка Российской Премьер-Лиги будет принято на следующей неделе совместно с Российским футбольным союзом (РФС).

Официально новый сезон стартует 9 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России — 2022, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

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