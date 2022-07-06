«Химки» договорились с «Рубином» об аренде Ломовицкого

23-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и успел принять участие в 46 матчах. После этого футболист перешёл в «Рубин», подписав контракт на 4,5 года.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.