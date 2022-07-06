Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Т
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Европа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Динамо Бт
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» договорились с «Рубином» об аренде Ломовицкого

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перейдёт в «Химки» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Химки
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

23-летний Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2018 году и успел принять участие в 46 матчах. После этого футболист перешёл в «Рубин», подписав контракт на 4,5 года.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Рубин» вылетел в Первую лигу. «Химки» стали участниками стыковых матчей, где они смогли сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

Также стало известно, что «Химки» согласовали контракт с Аязом Гулиевым. В ближайшее время игрок и клуб подпишут соглашение. Гулиев должен был перейти в «Ахмат», но переход сорвался.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь