Мовсисян о Захаряне: «Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении»

— Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?

— Что еще можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.

— В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?