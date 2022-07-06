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16:45 (мск), источник: Sports.Ru

Мовсисян о Захаряне: «Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении»

Юра Мовсисян недоволен тем, что Арсен Захарян выступает за сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

— Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?

— Что еще можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.

— В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?

— Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи — что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку. Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем, — сказал бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара».

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