Лидер «Кайрата» близок к переходу в ЦСКА

Источник: ФК "Кайрат"

«Я считаю, что Виктор здорово себя проявил в “Кайрате”. Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали. Никаких трудностей с адаптацией у него не возникало. Ему там очень комфортно.

Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за все время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА — я не вижу в этом никакой проблемы для клуба", — цитирует Минасова Metaratings.

Напомним, Васин перешел в «Кайрат» в феврале этого года. Алматинский клуб купил игрока у ЦСКА за 100 тысяч евро.

В КПЛ-2020 россиянин провел 13 матчей за «Кайрат», в которых забил два гола. Контракт футболиста с алматинским клубом рассчитан до конца 2022 года.