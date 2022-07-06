Канчельскис объяснил, кто мешает «Спартаку» бороться за медали РПЛ
Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался о перспективах петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги.
Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался о перспективах петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги.
— Кто составит конкуренцию Зенита в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/23?
— А зачем вы мне такие вопросы задаете? Никто.
— «Зенит» — неоспоримый лидер?
— Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Еще вопросы есть?
— Будет ли «Спартак» бороться за медали?
— На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители — в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.
— Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым?
— Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет. Если бы я знал прикуп, жил бы в Сочи, — заявил Канчельскис в интервью «Спорт День за Днем».
В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.