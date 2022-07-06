Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер Т
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тобол Кс
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Европа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Динамо Бт
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Sport24

Канчельскис объяснил, кто мешает «Спартаку» бороться за медали РПЛ

Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался о перспективах петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: pfcnavbahor.uz

— Кто составит конкуренцию Зенита в борьбе за чемпионство в сезоне 2022/23?

— А зачем вы мне такие вопросы задаете? Никто.

— «Зенит» — неоспоримый лидер?

— Я же сказал, что никто. «Зенит» опять станет чемпионом. Еще вопросы есть?

— Будет ли «Спартак» бороться за медали?

— На сегодняшний день никто «Зениту» не составит конкуренцию. У «Спартака» все на бумаге. Там руководители — в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, «Спартак» не будет бороться ни за какие медали.

— Кто из тренеров РПЛ может быть уволен первым?

— Это не моя прерогатива. Решения будут принимать президенты, советы директоров клубов. Кто-то будет уволен, кто-то будет продолжать работать. Жизнь покажет. Если бы я знал прикуп, жил бы в Сочи, — заявил Канчельскис в интервью «Спорт День за Днем».

В субботу, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

 Украинская спортсменка выложила фото в облегающих трусах, засветив шикарную фигуру: «Какая аппетитная!»
Украинку назвали одной из самых красивых девушек в киберспорте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь