Фанаты «Зенита» высмеяли Салихову в промо-ролике к Суперкубку России
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» выпустило пародию на супругу владельца московского «Спартака» Зарему Салихову.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» выпустило пародию на супругу владельца московского «Спартака» Зарему Салихову.
Встреча за Суперкубок России между командами пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало 19:00 мск.
В ролике Салихова находится в кабинете у психотерапевта. Она рассказывает специалисту конспирологические теории о заговорах против «Спартака».
В конце врач просит не бойкотировать их встречи, что является отсылкой к новостям о возможном пропуске Суперкубка футболистами «Спартака». Ранее в клубе рассматривали данный вариант в ответ на проведение матча в Санкт-Петербурге.