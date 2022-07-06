Фанаты «Зенита» высмеяли Салихову в промо-ролике к Суперкубку России

В ролике Салихова находится в кабинете у психотерапевта. Она рассказывает специалисту конспирологические теории о заговорах против «Спартака».

В конце врач просит не бойкотировать их встречи, что является отсылкой к новостям о возможном пропуске Суперкубка футболистами «Спартака». Ранее в клубе рассматривали данный вариант в ответ на проведение матча в Санкт-Петербурге.