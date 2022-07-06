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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Зенита» высмеяли Салихову в промо-ролике к Суперкубку России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» выпустило пародию на супругу владельца московского «Спартака» Зарему Салихову.

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Источник: РФС / РИА Новости

Встреча за Суперкубок России между командами пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало 19:00 мск.

В ролике Салихова находится в кабинете у психотерапевта. Она рассказывает специалисту конспирологические теории о заговорах против «Спартака».

В конце врач просит не бойкотировать их встречи, что является отсылкой к новостям о возможном пропуске Суперкубка футболистами «Спартака». Ранее в клубе рассматривали данный вариант в ответ на проведение матча в Санкт-Петербурге.

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