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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак: оценивать тренера «Спартака» — не мое дело. Я пожелаю ему удачи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт 9 июля. Начало — в 19:00 мск.

Специалист отметил, что пока имеет не так много информации о сопернике.

«Сильно ли изменился “Спартак”? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить.

Это не моё дело оценивать тренера “Спартака”. Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждёт интересный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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