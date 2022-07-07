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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузяев: Рад, что Суперкубок пройдет в Питере. Но недовольство «Спартака» понять могу

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции рассказал о мотивации команды перед матчем за Суперкубок России против «Спартака».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции высказался о разговорах о бойкоте Суперкубка России со стороны «Спартака».

— Вокруг выбора места проведения Суперкубка было много шума. Можно ли сказать, что высказывания со стороны «Спартака» дополнительно мотивируют «Зенит»?

— Решение РФС мы должны уважать. На то у РФС были весомые причины. Как игрок «Зенита» я рад, что Суперкубок пройдет в Питере, ведь не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» я понять могу.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что матч пройдет в Питере.

— Последний визит «Спартака» в Петербург закончился победой «Зенита» со счетом 7:1. Как вы думаете, в субботу такой счет может повториться?

— Я думаю, что «Спартак» учтет ошибки, которые допустил в прошедшей игре в Питере. Я не могу сказать, как закончится игра. Но главное, чтобы мы одержали победу.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

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