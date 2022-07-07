Александр Алаев покинул пост главы Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев покинул пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом Алаев в четверг сообщил журналистам.

«Некоторое время назад клубы Российской премьер-лиги поддержали мою кандидатуру на пост исполняющего обязанности президента лиги, поэтому сегодня было важно для меня закрыть гештальт, подвести итоги президентства в ФНЛ. Сейчас мне не стыдно довести до вас итоги моей работы. В целом мы справились, я доволен работой. Я со спокойной душой покидаю эту позицию», — сказал Алаев.

«Прошу поддержать мое заявление о преждевременном сложении полномочий, согласно уставу, исполняющим обязанности президента ФНЛ назначается исполнительный директор — Наиль Измайлов. Чуть позже будет президиум, на котором будет объявлено о выборах. Хочу сказать, что за полтора года проект стал не только проектом, но и родным детищем, я буду с пристальным вниманием следить за ФНЛ, коллеги, спасибо большое», — добавил Алаев.

Бывший президент ФНЛ отметил, что в руководстве организации собрана сильная команда управленцев, которая способна решить любые задачи. «Сегодня много говорилось об итогах: спортивных, финансовых и коммерческих, а также о планах. Я увидел, что у нас есть единый коллектив — клубы и лига, у нас есть отличная команда управленцев лиги, команда, которой я горжусь. Все задачи ей по силе решить вместе с вами», — отметил он.