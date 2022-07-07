Алаев: Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

«Не буду делать календарь “Зениту”, если позвонят из “Газпрома”. Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов. Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал он.