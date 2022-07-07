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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алаев: Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома»

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что будет действовать в интересах всех 16 клубов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Не буду делать календарь “Зениту”, если позвонят из “Газпрома”. Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов. Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло», — сказал он.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

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