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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Родригао продолжит карьеру в «Зените»

Бразильский защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает пресс-служба южан.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Родригао выступал за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2023 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

В минувшем сезоне Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее из «Сочи» в санкт-петербургский клуб перешёл колумбийский нападающий Матео Кассьерра. «Зенит» стал победителем РПЛ сезона-2021/2022. «Сочи» стал вторым.

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