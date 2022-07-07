«Зенит» представил новичка заставкой к бразильскому сериалу

В видео перечислены все бразильские футболисты клуба, причем их имена названы полностью. Родригао был представлен последним из восьми игроков.

Предыдущей командой защитника был «Сочи», за который он выступал с лета 2021 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.