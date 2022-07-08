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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер сборной России Игнатьев: зачем нужен Fan ID? Меня больше не будут бить по морде?

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о введении Fan ID.

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Источник: РИА "Новости"

Он признался, что ещё не знает, будет ли оформлять удостоверение болельщика.

«Ещё не делал заявку на Fan ID и пока не знаю, буду ли вообще его оформлять. Я пытаюсь понять, а зачем этот паспорт болельщика нужен. Что он даёт? Хоть бы кто-нибудь объяснил, что если я его сделаю, то больше бить по морде меня не будут?

Было понятно, зачем Fan ID ввели на чемпионат мира. Было немного билетов, а желающих предостаточно, при этом много было иностранных болельщиков. Но мы в России всю жизнь играли без этого паспорта. С 1948 года я хожу на футбол, и никогда такого не было. Кто-то кого-то мог избить без этого Fan ID, так точно также кого-то могут избить и с паспортом болельщика. Не хочется играть в догадки, для чего этот паспорт нужен, но нам никто не может нормально объяснить необходимость оформления. Меньше хулиганов будет? Так поставьте везде полицию, пусть она работает», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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