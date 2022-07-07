Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года
«Химки» объявили о заключении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.
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«Химки» объявили о заключении контракта с вратарем Антоном Митрюшкиным.
Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца июня 2024 года. Голкипер будет выступать за подмосковную команду под 1-м номером.
Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».
Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.