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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Сочи» в товарищеском матче

ЦСКА победил «Сочи» в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» — 2:1.

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Источник: Спорт-Экспресс

У армейцев на 4-й минуте счет открыл Игорь Дивеев, а Федор Чалов на 6-й минуте увеличил преимущество красно-синих.

Единственный гол сочинцев на 60-й минуте забил Артем Макарчук.

Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер». В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА дома сыграет с «Уралом» (16 июля, 15.00 мск), а «Сочи» — на выезде с «Торпедо» (17 июля, 15.00 мск).

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