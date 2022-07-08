Бывший вратарь «Спартака» будет играть за «Химки», «Зенит» взял нового защитника. Трансферы и слухи дня
Держим в курсе.
Петербург продолжает усиливаться за счет «Сочи» — вслед за переходом нападающего Матео Кассьерры соглашение с чемпионом России подписал центральный защитник южан Родригао. 26-летний футболист стал пятым новичком «Зенита» и восьмым бразильцем в команде, если считать вместе с членами тренерского штаба.
Контракт Родригао подписан по схеме «3+1». В прошедшем чемпионате защитник, прежде игравший в Бразилии и Португалии, провел за «Сочи» 26 матчей, забив два мяча.
Ставший сенсацией в составе ЦСКА осенью 2018-го Ильзат Ахметов теперь будет выступать в составе «Краснодара». Летом хавбек покинул красно-синих бесплатно, а теперь подписал контракт с клубом Галицкого на два года.
Похоже, Ахметов наконец-то получит шанс полноценно перезагрузить карьеру: последнее время в Москве полузащитник откровенно не впечатлял и окончательно стал игроком ротации.
Некогда одна из главных надежд «Спартака» во вратарской линии Антон Митрюшкин будет выступать в РПЛ. Его подписали «Химки» — соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Московский клуб Митрюшкин покинул еще в середине десятых — провел 4 года в швейцарском «Сьоне» и поиграл за «Динамо» Дрезден из второй Бундеслиги. В прошедшем сезоне во втором дивизионе Германии российский кипер сыграл всего в пяти матчах.
Лучший бомбардир прошлого розыгрыша РПЛ по-прежнему близок к тому, чтобы покинуть вылетевшую в ФНЛ «Уфу». По информации «Матч ТВ», руководство башкирского клуба уже договорилось с «Ахматом» о переходе. Источник сообщает, что на данном этапе «Ахмат» ведет переговоры с Агаларовым по условиям личного контракта.
Глава «Уфы» Шамиль Газизов информацию о договоренности опроверг, но возможность переезда главного страйкера чемпионата России за прошлый сезон в любом случае сохраняется.
Казанский джокер (за 14 игр прошлого чемпионата Андерс Дрейер забил 8 мячей) официально покинул Россию — вылетевший в ФНЛ клуб объявил о трансфере датского хавбека в «Мидтьюлланд», за который Андерс выступал с марта, приостановив контракт с российской командой.
Теперь Дрейер ушел окончательно. И это не самая плохая новость для «Рубина» — по информации Transfermarkt, российский клуб сумел заработать на трансфере 5 млн евро. С учетом последних решений ФИФА и УЕФА в конечном счете был риск потерять игрока (как это произошло с Хвичей) бесплатно.
Юго Экитик неплохо провел прошедший сезон и привлек внимание целого ряда топ-клубов. Забивший 10 мячей за 24 игры Лиги 1 нападающий заинтересовал «Интер», «Милан», «Ливерпуль», «Челси», «Баварию» и «Ньюкасл».
По информации Goal.com, в борьбу за игрока на этой неделе включился и «ПСЖ». «Реймс» договорился о переходе с «Ньюкаслом» за 36 млн евро плюс бонусы, но сам игрок не торопится с принятием решения, в какую из команд ему перейти.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Барселоны» со стороны «Ман Юнайтед»: английский гранд намерен усилить центральную линию после отъезда Поля Погба. Отмечалось, что на трансфере настаивает новый главный тренер Эрик тен Хаг, работавший с полузащитником в «Аяксе».
Однако «Юнайтед» предстоит выдержать конкуренцию. По информации журналиста Жерара Ромеро, в борьбу за игрока включился еще и лондонский «Челси».
Сперва Криш пропустил четыре тренировочных дня команды, получив дополнительный отпуск по семейным причинам. Теперь The Telegraph сообщает, что Рон не полетит вместе с командой и на турне в Бангкок. Вероятно, он не присоединится к команде даже по ходу предсезонного выступления.
Sky Sports информирует, что «Юнайтед» готов рассматривать предложения насчет 37-летнего португальца. По сообщениям источника, с агентом игрока Жорже Мендешем уже контактировали представители «Баварии», «Барселоны», «Наполи» и «Челси».