Морозов: Если позвонят из «Динамо» и позовут — пойду в Москву пешком из Словении

— В следующем году «Динамо» — 100 лет. Не думаешь, что символично было бы вернуться — как-никак вековой юбилей? Ты не «убил» в себе возможность вернуться?
— Конечно, нет! Если мне позвонят и скажут — я соберу сумку и пойду пешком в Москву! Готов буду идти, сколько нужно будет. Я и «Динамо» — это для меня какие-то неразделимые вещи. Я эту мысль в себе не убиваю, нет. Когда пришел новый тренер, я сразу подумал: «А в какой футбол он играет? А есть ли в нем мне место?». Постоянно об этом думаю, но загадывать наперед тоже не хочется.
— За счет чего продолжаешь верить в такой исход? Что тебя в этом плане мотивирует, подталкивает?
— Мне кажется, я не до конца раскрыл свой потенциал. Но сейчас прошло время, я много работал над собой. Если я сейчас окажусь там, я буду намного лучше в играх. Но сидеть здесь на диване и вот так думать — это одно. А проявлять себя там — это другое. Я стал ментально сильнее — это точно, — цитирует Морозова «Евро-футбол».