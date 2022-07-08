Морозов: Если позвонят из «Динамо» и позовут — пойду в Москву пешком из Словении

— В следующем году «Динамо» — 100 лет. Не думаешь, что символично было бы вернуться — как-никак вековой юбилей? Ты не «убил» в себе возможность вернуться?

— Конечно, нет! Если мне позвонят и скажут — я соберу сумку и пойду пешком в Москву! Готов буду идти, сколько нужно будет. Я и «Динамо» — это для меня какие-то неразделимые вещи. Я эту мысль в себе не убиваю, нет. Когда пришел новый тренер, я сразу подумал: «А в какой футбол он играет? А есть ли в нем мне место?». Постоянно об этом думаю, но загадывать наперед тоже не хочется.

— За счет чего продолжаешь верить в такой исход? Что тебя в этом плане мотивирует, подталкивает?