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12:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Мартинс вернулся в Россию

Полузащитник сможет принять участие в Суперкубке России.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Люксембургский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Кристофер Мартинс вернулся в Россию и сможет принять участие в матче за Олимп — Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Об этом в пятницу журналистам сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня», — сказал Зеленов.

Мартинсу 25 лет, в январе 2022 года «Спартак» взял игрока в аренду из швейцарского «Янг Бойз», в мае московский клуб выкупил контракт футболиста. За красно-белых полузащитник провел 12 игр, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.

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