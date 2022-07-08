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15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» оценили ролик фанатов «Зенита» про Зарему

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с «СЭ» поделился мнением о ролике фанатов «Зенита» про Зарему Салихову.

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Источник: РИА "Новости"

«Пародия на Зарему от фанатов “Зенита”? Я посмотрел этот ролик, сделано качественно, видно, что дорогой продакшен. Удивился, откуда у Ландскроны такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую. Мы, например, когда делали свой ролик “Проклятый старый дом”, мы говорили вообще о всей системе, там было много жертв, а не один человек. Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то нет. На мой взгляд, юмор поверхностный: теплый, кавээновский немножко. Многим зашло… Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик», — сказал Зеленов.

По сюжету видеоролика болельщиков «Зенита», Салихова пришла на сеанс к психотерапевту и рассказывает о своих проблемах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч за Олимп Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

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