Фанаты «Зенита» объяснили, почему решили купить абонементы на половину сезона, несмотря на бойкот Fan ID

«Мы, Фанаты Зенита, в лице всех оф- и ультрас-группировок считаем, что основополагающим для СБГ-движения всегда являлось и является единство. Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота “Fan ID”. Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения “Fan ID” или нет», — заявили фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По их словам, когда они делали заявление по поводу бойкота футбольных матчей, не было известно о поэтапном введении паспортов болельщиков. В частности, оказалось, что на «Газпром Арене» система заработает только во второй половине сезона.

«Общая позиция движения остаётся неизменной: мы не будем оформлять “Fan id”, но при этом мы будем посещать матчи, где оно не будет требоваться», — заявили фанаты, еще раз подчеркнув, что они не будут оформлять Fan ID и не будут ходить на матчи, где будет требоваться паспорт болельщика.

«Стадион — это главная площадка, где мы можем быть услышаны и можем создать резонанс. Мы хотим и будем использовать оставшееся нам время для выражения нашего мнения касаемо Fan ID», — добавили фанаты.

Ранее региональные отделения фанатов «Зенита» выступили с критикой по поводу решения петербургских коллег выкупить абонементы на первую половину сезона, где не будет нужен Fan ID.

«Недавно Ландскрона призвала выкупать абоны. Считаем это решение ошибочным. Мы видим, как большинство московских движей и провинциалы смогли договориться и выступить единым фронтом с первого тура РПЛ. “От Курил и до Карпат Фанат Фанату друг и брат!” Это не пустые слова, а основной принцип, которого мы придерживаемся. Мы не можем от души шизить на стадионе, понимая, что фанаты соперника без нас борются за право на привычную жизнь», — заявили фанаты «Зенита» из регионов.

Закон о Fan ID подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу с 1 июня 2022 года. Впервые паспорт болельщика протестировали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.