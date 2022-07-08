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15:17 (мск), источник: ТАСС

Футбольные клубы «Химки» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сочи
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Химки"

ХИМКИ /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с «Сочи» в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу на «Арене-Химки».

«Сочи» в следующем матче сыграет в Москве с «Торпедо» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23. Встреча пройдет 17 июля.

«Химки» проведут следующую игру 9 июля, в товарищеском матче подмосковная команда дома сыграет с красноярским «Енисеем». В первом матче чемпионата России «Химки» дома встретятся с санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля.

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