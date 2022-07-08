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15:20 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Бердыев принес извинения Федуну за то, что не возглавил «Спартак»

Тренер Курбан Бердыев в эфире «Коммент. Шоу» принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

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Источник: РИА "Новости"

Экс-тренер «Рубина» и «Ростова» рассказал, что должен был возглавить «Спартак» летом 2016 г. Но затем, несмотря на договоренности с Федуном, отказался.

«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним по рукам ударили. А потом одна история произошла, которую я бы не хотел озвучивать, в которой я принял неправильное решение. Я должен был уже принимать “Спартак”. Я не знаю, что меня сподвигло, но я принял неправильное решение. Что за решение — не скажу, потому что это связано с некоторыми людьми. Понял, что ошибся, сразу. Я чувствовал, что не по совести поступил. Вот все время давит, давит что-то», — признался Бердыев.

Курбан Бердыев дважды приводил к чемпионству «Рубин» и дважды завоевывал с ним бронзовые медали. С «Ростовом» тренер стал серебряным призером чемпионата России. В июне 69-летний специалист возглавил иранский «Трактор».

В сезоне 2016/17 главным тренером «Спартака» стал Массимо Каррера, с которым красно-белые выиграли чемпионат страны.

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