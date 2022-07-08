Бердыев принес извинения Федуну за то, что не возглавил «Спартак»

«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним по рукам ударили. А потом одна история произошла, которую я бы не хотел озвучивать, в которой я принял неправильное решение. Я должен был уже принимать “Спартак”. Я не знаю, что меня сподвигло, но я принял неправильное решение. Что за решение — не скажу, потому что это связано с некоторыми людьми. Понял, что ошибся, сразу. Я чувствовал, что не по совести поступил. Вот все время давит, давит что-то», — признался Бердыев.