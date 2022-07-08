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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Романцев: в «Спартаке» не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. С ними мало общались

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«Очень плохо, что с Бакаевым и Дзюбой мало общались. Со всеми талантами тяжело работать. Думаете с Аленичевым легко было? Нет. Они не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. Значит, с ними неправильно общались. Они все талантливые и своеобразные. Значит, к каждому нужен свой подход», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в текущее межсезонье Бакаев перешёл из «Спартака» в «Зенит» и уже успел отметиться дебютным голом за сине-бело-голубых на предсезонном турнире. Первый официальный матч для Бакаева за петербуржцев может быть со «Спартаком» в Суперкубке России.

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