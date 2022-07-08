Романцев: в «Спартаке» не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. С ними мало общались

«Очень плохо, что с Бакаевым и Дзюбой мало общались. Со всеми талантами тяжело работать. Думаете с Аленичевым легко было? Нет. Они не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. Значит, с ними неправильно общались. Они все талантливые и своеобразные. Значит, к каждому нужен свой подход», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.