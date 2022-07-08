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19:18 (мск), источник: Sport24

«Сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Остальным — только квас и минералка»: Зарема — о пиве на футболе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказалась о противниках возвращения пива на российских стадионах.

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Источник: Sport24

«Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Вспоминаются слова классика: “Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?”.

В Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво — это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.

Кстати, сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива. «Учитесь зарабатывать», — говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно.

Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжель и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее?" — сказала Зарема.

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