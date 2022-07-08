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20:24 (мск), источник: Sport24

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд благодаря голам Широкова и Кержакова: видео

В пятницу, 8 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоялся матч легенд «Зенита» и «Спартака».

Зенит
СпартакСуперкубок России
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Ретро-матч, который состоял из двух таймов по 40 минут без ограничений на замены, завершился победой бывших футболистов «Зенита» со счетом 2:0.

На 25-й минуте счет открыл Роман Широков, а на 49-й окончательный результат на табло установил Александр Кержаков, отличившийся с передачи Андрея Аршавина.

«Зенит» представили Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк и Евгений Тарасов.

В составе «Спартака» сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов и Валерий Шмаров.

Завтра «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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