«Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!

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Матч легенд. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0).

Голы: Широков, Кержаков.

«Зенит»: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.

«Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.

Судья: Алексей Николаев.

Формат: два тайма по 40 минут, количество замен не ограничено.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский».

Матчи легенд — всегда праздник добра. Даже если речь идет о «Спартаке» с «Зенитом». Это раньше те же самые люди бились на поле, а иногда и дрались. Сейчас все в прошлом: все они уже стали большими дядями, многие из которых в футбол играют редко. Раньше к ним обращались на «ты», а теперь — исключительно на «вы». Даже в протоколе матча каждого участника матча записали с отчеством. Так что, например, у «Зенита» в атаке была связка не Аршавин — Кержаков, а Андрей Сергеевич — Александр Анатольевич.

Сам по себе матч легенд — отличная идея, хоть и не новая. В России уже давно ничего подобного не проводилось, и в качестве разогрева Суперкубка России такой матч подходит идеально. РФС хорошо постарался над антуражем. Футболисты вышли в ретро-форме со старыми эмблемами, играли на легендарном «Петровском», судил известный в прошлом арбитр Алексей Николаев, а перед встречей выступили Михаил Боярский и Акула, а в перерыве — Reflex. Даже из колонок стадиона играла музыка 1990-х и 2000-х: Чичерина, «Танцы Минус», A'Studio и другие подзабытые исполнители.

Но главная ностальгия — составы. С одной стороны Зырянов, Анюков и Тимощук, с другой — Аленичев, Титов и Тихонов. Главными тренерами «Спартака» были назначены Олег Романцев и Георгий Ярцев, а у «Зенита» на скамейке находились Анатолий Давыдов и даже нынешний генеральный директор клуба Александр Медведев.

Конечно, матчу не хватало легионеров. И РФС многих звал, но из-за сложностей с логистикой иностранным легендам РПЛ пришлось отказаться от поездки. Но состав и без легионеров получился солидным. Забавно, что в последний момент в заявке появился Павел Погребняк — изначально экс-форварда «Зенита» (и «Спартака») не было в числе участников встречи, и ему даже не подготовили именную футболку. Но Погребняк все-таки вышел на поле в майке без номера и без фамилии — позже он сам написал на спине черным фломастером: «Пога». Жаль, не приехал на игру Вячеслав Малафеев — все 80 минут в воротах у «Зенита» находился Юрий Окрошидзе.

У «Спартака», конечно, состав был не менее звездный. Аленичев, Тихонов и Титов пытались обострять игру, Ширко с Баженовым бегали на грани офсайда, Самедов с Комбаровым простреливали и подавали с флангов. У Филимонова в воротах хватало работы, а в одном из эпизодов он даже сцепился с Быстровым. То есть команды все равно были заряжены, несмотря на товарищеский статус матча.

Болельщики, к слову, тоже относились к игре серьезно. Хватало и обидных кричалок в сторону Владимира Быстрова и Романа Широкова, причем последнему «вираж» зарядил знаменитую песню на мотив песни Boney M сразу после гола. Именно Широков открыл счет в первом тайме. На этот раз у него даже обошлось без конфликтов с арбитрами — как известно, он отстранен от футбольной деятельности на территории Москвы, но в Санкт-Петербурге играет и забивает.

«Зенит» постоянно делал замены: игроки каждые несколько минут выходили на поле и уходили на скамейку, поэтому у номинальных хозяев сохранялась свежесть. А вот «Спартак» проводил перестановки не так часто — и, может быть, это повлияло на итог встречи.

После перерыва «Зенит» удвоил преимущество. Хозяева часто выбегали в контратаки, так что хоть одна из них должна была завершиться голом. И это случилось: Аршавин слева прострелил на Кержакова, и лучший бомбардир в истории «Зенита» послал мяч за линию. «Золотая связка» сработала, а сразу после гола Аршавин с Кержаковым устроили знаменитое «колесо». Точно так же 21 год назад эти футболисты отпраздновали первый мяч Кержакова в чемпионатах России. Причем тогда Александр тоже забил «Спартаку», игравшему в белых майках.

«Зенит» мог забить и больше, но Филимонов ловил «парашюты» Аршавина и Кержакова. «Спартак» однажды все-таки отправил мяч в сетку ворот Окрошидзе, но гол отменили из-за офсайда. Голкипер так и остался сухим, а «Зенит» удержал победу — 2:0.

Возьмет ли «Спартак» реванш в главном матче недели? Узнаем в субботу.