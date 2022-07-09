Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал Крыховяка у «Краснодара»

Весной Крыховяк воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил действие контракта с «Краснодаром». Полузащитник доигрывал сезон в греческом АЕКе, а затем вернулся в расположение российского клуба. Соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года. Ранее ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.

Крыховяк представляет «Краснодар» с июля 2021 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Также он играл во французских «Бордо», «Реймсе», «Нанте», «ПСЖ», испанской «Севилье» и английском «Вест Бромвиче».