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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал Крыховяка у «Краснодара»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Аль-Шабаб» арендовал на один сезон польского полузащитника Гжегожа Крыховяка у «Краснодара», сообщает Twitter команды из Саудовской Аравии.

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Источник: РИА "Новости"

Весной Крыховяк воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил действие контракта с «Краснодаром». Полузащитник доигрывал сезон в греческом АЕКе, а затем вернулся в расположение российского клуба. Соглашение футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года. Ранее ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков до июня 2023 года.

Крыховяк представляет «Краснодар» с июля 2021 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Также он играл во французских «Бордо», «Реймсе», «Нанте», «ПСЖ», испанской «Севилье» и английском «Вест Бромвиче».

За «Аль-Шабаб» играет полузащитник Эвер Банега, с которым Крыховяк выступал в «Севилье».

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