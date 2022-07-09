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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:25 (мск), источник: Sport24

«Спартак» может потерять еще одного футболиста, у Кокорина появился скандальный конкурент. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Спартак
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Что в России

«Химки» забрали еще одного экс-игрока «Спартака»

Контракт с подмосковным клубом подписал Аяз Гулиев. 25-летний хав, выступавший в минувшем сезоне в составе тульского «Арсенала», заключил соглашение с клубом РПЛ до 2024 года.

Ранее клуб усилился бывшим вратарем красно-белых Антоном Митрюшкиным. Напомним, что за «Химки» также выступают экс-спартаковцы Резиуан Мирзов, Денис Глушаков и Александр Руденко. Главный тренер команды Сергей Юран тоже заезжал в московский клуб во время своей карьеры футболиста.

Источник: РИА "Новости"

Комличенко окончательно переедет в «Ростов»

По версии «РБ-Спорт», так и произойдет. Источник сообщает, что «Ростов» и «Динамо» согласовали трансфер габаритного форварда. Планируется, что 27-летний футболист подпишет контракт с дончанами на 4 года, а за его переход клуб заплатит около одного миллиона евро.

Комличенко провел прошедший чемпионат России в «Ростове» на правах аренды. За 28 игр РПЛ он забил 8 мячей и оформил 3 результативные передачи.

«Спартак» может потерять еще одного футболиста

Речь о Педро Роше, за которого красно-белые заплатили когда-то 12 млн евро. Как сообщает журналист Фабио Алейшо, бразильский нападающий планирует расторгнуть контракт с московским клубом. Напомним, что соглашение Роши со «Спартаком» действует до 2023 года.

Прошедший год форвард провел в аренде в бразильском «Атлетико Паранаэнсе». Клуб должен был выкупить права на игрока в случае, если бы Роша провел на поле определенный процент времени, однако этого не произошло. Ранее «Спартак» расстался с Джорданом Ларссоном.

Крыховяк все же приостановил контракт с «Краснодаром»

Польский полузащитник, выступавший прошедшей весной в чемпионате Греции на правах аренды, воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с «Краснодаром» до лета 2023 года. Вернулся в РПЛ Гжегож лишь пару недель назад — и первое время его агент сообщал, что футболист намерен остаться в России.

Но в итоге не сложилось: грядущий сезон Крыховяк проведет в саудовском «Аль-Шабабе».

Что в Европе

Ди Мария официально в «Ювентусе

Выступавший на протяжении 7 последних сезонов в составе “ПСЖ” аргентинец подписал контракт с “Юве” до 2023 года. 34-летний футболист достался итальянскому клубу бесплатно — его соглашение с Парижем истекло этим летом.

Ранее сообщалось, что Ди Мария будет зарабатывать в «Юве» 6 млн евро в год. В прошедшем сезоне Анхель провел 26 матчей в рамках Лиги 1 и оформил в них 5+7.

Кокорин будет играть в одной команде с нападающим из «Реала»

Речь о Луке Йовиче. «Фиорентина» официально объявила о переходе сербского форварда из мадридского «Реала». 24-летний страйкер подписал контракт с «Фио» до 2024 года.

Источник: AP 2022

Купленный за 60 с лишним млн евро нападающий забил в прошедшем сезоне всего один мяч за «Реал» в 19 матчах. Йовичу необходимо перезапускать карьеру — но сможет ли он выдержать конкуренцию с легендарным Александром Кокориным?

«Тоттенхэм» забрал в аренду защитника «Барселоны»

Клеман Лангле проведет ближайший год в Лондоне — «Тоттенхэм» объявил об аренде 27-летнего защитника без права выкупа. По сообщениям СМИ, зарплата французского игрока будет разделена между двумя клубами.

Лангле перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2018 году. В прошедшем чемпионате Испании защитник сыграл за сине-гранатовых в 21 встрече и оформил один ассист.

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