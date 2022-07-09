Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Юри Алберто: сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший на правах аренды в «Коринтианс», высказался о возвращении в Бразилию.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Решение вернуться в Бразилию было непростым. В России за матчами следят не так пристально, как в Бразилии. Здесь я буду заметнее. Это не шаг назад, я пробыл в Европе три с половиной месяца. Мало где есть столько талантов, как в Бразилии. Хорошо быть рядом с семьёй. Я общался с родными, обсуждал возможное возвращение. Сейчас не лучшее время, чтобы продолжать карьеру в “Зените” из-за того, что происходит. Я хотел быть рядом с семьёй, с дочерью», — приводит слова Алберто Globo Esporte.

Напомним, «Зенит» достиг договорённости с «Коринтиансом» о двусторонней аренде. В санкт-петербургскую команду перейдут вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь