«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, команды провели три тайма по 40 минут.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Крылья Советов» 16 июля на выезде встретятся с «Оренбургом», а «Урал» в тот же день сыграет в Москве с ЦСКА.