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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» разгромили «Урал» в товарищеском матче

Самарские «Крылья Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в своем последнем контрольном матче в рамках предсезонной подготовки.

Крылья Советов
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Источник: ФК "Крылья Советов"

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, команды провели три тайма по 40 минут.

Мячи забили Александр Коваленко (63-я минута), Сергей Пиняев (65) и Денис Якуба (114).

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Крылья Советов» 16 июля на выезде встретятся с «Оренбургом», а «Урал» в тот же день сыграет в Москве с ЦСКА.

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