Гендиректор «Зенита» рассказал, что волнуется за карьеру футболиста Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев надеется, что бывший нападающий клуба Артем Дзюба со временем найдет себе команду. Об этом он рассказал в субботу журналистам.

«С Дзюбой общаюсь, волнуюсь и переживаю, что не нашел еще команду. Надеюсь, что скоро найдет. “Сочи”? Почему нет», — сказал Медведев.

33-летний Дзюба в мае объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с 2015 года. В составе команды нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С «Зенитом» форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.