«Зенит» забил «Спартаку» два гола за пять минут в матче за Суперкубок
Петербургский «Зенит» дважды за пять минут забил в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».
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Петербургский «Зенит» дважды за пять минут забил в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».
На 29-й минуте нападающий Иван Сергеев вывел номинальных хозяев вперед. После стыка за пределами штрафной мяч попал к форварду, который выполнил дальний удар в одно касание. Сергеев попал точно в дальнюю девятку ворот Александра Селихова.
На 34-й минуте Малком открылся на грани офсайда и получил пас от Дугласа Сантоса. Бразилец обыграл Селихова и послал мяч в пустые ворота.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге. «Зенит» является действующим чемпионом России, «Спартак» — обладателем Кубка страны.