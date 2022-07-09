Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» присутствует почти 56 тыс. зрителей

Сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На игре присутствует 55608 зрителей.

В данный момент заканчивается второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Петербургский клуб имеет преимущество в три безответных мяча. У сине-бело-голубых забили форварды Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел.

Матч обслуживает бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами Москалёва выступают Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка России, который в финале турнира обыграл «Динамо» (2:1).

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь