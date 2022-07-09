«Зенит» победил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в субботу со счетом 4:0 победил московский «Спартак» в матче за Олимп — Суперкубок России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 55 608 зрителей.

«Зенит» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Всего на счету петербургской команды теперь семь побед в матчах за суперкубок страны (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022). По этому показателю «Зенит» сравнялся с московским ЦСКА, до сегодняшнего матча единолично владевшим рекордом. «Спартак» выигрывал трофей в 2017 году.