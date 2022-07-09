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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков России

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России-2022 и повторил рекорд ЦСКА.

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Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и повторила рекорд ЦСКА, который также завоевывал титул семь раз.

Кроме того, «Зенит» догнал ЦСКА по общему количеству выигранных трофеев — у обеих команд теперь по 21 титулу в истории.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак догнал бывшего наставника «Локомотива» Юрия Семина по выигранным Суперкубкам России (оба — по 3).

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