«Спартак» удивлял целых полчаса, а потом «Зенит» его просто унизил

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Интерес к Суперкубку России был подогрет до максимальной температуры. Прежде всего, благодаря Зареме Салиховой и битве клубов в соцсетях. Выбор «Газпром Арены» в качестве стадиона, принимающего «Дерби двух столиц», активно обсуждали вплоть до последнего дня.

Пиар получился мощным, но если отбросить эмоции, то надо признать: в этой истории и обсуждать-то было нечего. «Зенит» при нынешнем руководстве РФС за последние три года дважды играл за Суперкубок в Москве против московской команды — «Локомотива». Более того, в 2020-м решение о проведении игры в столицы приняли, как и в 2022-м, уже после того, как определились участники встречи. Все понимали: «Локо» будет иметь перевес по количеству болельщиков, но никого это не напрягало.

Если мы считаем нормальным утверждение, что все финалы Кубка России должны проходить в «Лужниках», где любая московская команда получит преимущество над любой нестоличной, то вполне нормально и то, что «Спартак» играет в Суперкубке на поле соперника из другого города. Тем более в отличие от чемпионата никто не ограничивал красно-белых «гостевой квотой». Президент РФС Александр Дюков сообщил: минимум 15−20 тыс. болельщиков приехали в Санкт-Петербург из Москвы. По трибунам казалось даже больше.

Главная интрига, связанная с составами команд, касалась участия в матче Зелимхана Бакаева. Экс-спартаковец неплохо выглядел в паре летних спаррингов «Зенита», но, видимо, пока не убедил главного тренера Сергея Семака в том, что заслуживает места в основе. Вингер попал в число запасных. Там же оказались и два других дебютанта «Зенита» — Родригао и Матео Кассьерра. У «Спартака» один новичок сыграл с первых минут — Мацей Рыбус, а второй остался на скамейке — Антон Зиньковский.

Ожидалось, что в этом матче будет противостояние схем 4−3−3. Однако новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль решил сделать акцент на центр и построил 4−4−2 с ромбом в центре поля: Михаил Игнатов располагался под Квинси Промесом и Александром Соболевым. Красно-белые отрезками включали прессинг, и «Зениту» в этих обстоятельствах оставалось искать варианты выхода из обороны через фланговых защитников.

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Команды начали игру на сапсановых скоростях. «Зенит» побольше владел мячом, тем не менее атаки «Спартака» при счёте 0:0 были опаснее. Физические качества игроков обеспечивали москвичам преимущество на стандартах, да и интересные идеи присутствовали. Так уже в самом дебюте едва не забил Георгий Джикия. Вдобавок Александру Соболеву, как и в весеннем московском матче, удавалось переигрывать Нуралы Алипа: один из подобных эпизодов завершился супермоментом Даниила Денисова. За открывание уроженцу Санкт-Петербурга — лайк, за исполнение удара — дизлайк и эмодзи «схем сквозь слёзы».

«Спартак» неплохо двигал мяч: видно, что Абаскаль хочет, чтобы команда выходила из обороны через пас. «Зениту» же с его контролем недоставало действий в штрафной — мощи Артёма Дзюбы, быстроты Сердара Азмуна. Иван Сергеев как-то растворился на поле, поэтому уже к исходу получаса игры Семак, возможно, стал задумываться о замене центрфорварда в перерыве. Всё-таки Сергеев — игрок штрафной, эпизода. Но как же Иван исполнил эти эпизоды, когда наконец сумел проявить себя! Центрфорвард «Зенита» забил фантастический по красоте гол, когда Далер Кузяев выкрал мяч у Наиля Умярова. VAR подтвердил, что фола со стороны Кузяева не было, напротив, сам спартаковец попал ему по ноге.

А ещё через пять минут Сергеев придумал классическую спартаковскую стенку на пару с Венделом, после чего Дуглас Сантос пасом-скальпелем разрезал оборону «Спартака» и Малком убежал к воротам Александра Селихова забивать второй гол. Команда Абаскаля устроила короткую сиесту — и чемпион тут же наказал соперника за ошибки. Статистика после первого тайма: удары — 7:3, в створ — 3:0.

После перерыва Абаскаль выпустил Зиньковского, скорректировав спартаковскую схему. У красно-белых, безусловно, оставался шанс спасти игру. Некоторые тренеры считают счёт 2:0 самым опасным для своей команды, так как футболисты расслабляются и теряют контроль над игрой. Трудно сказать, разделяет ли такую точку зрения Семак, но зенитовцы не дали ему поволноваться в начале второго тайма.

Уже на 46-й минуте сине-бело-голубые улетели в контратаку, и Вендел вместе с Малкомом и Клаудиньо устроили бразильский карнавал на футбольном поле. Защитники «Спартака» сыграли в «Море волнуется раз» — застыли на месте. Селихов, наверное, должен был показать осьминога, как делал в своих лучших матчах Стипе Плетикоса, чтобы потащить удар Вендела.

Счёт 3:0 фактически заканчивал спор за трофей. «Зенит» взял паузу, чтобы дождаться новых шансов на контратаках, а красно-белые не опустили рук и шли вперёд. На исходе часа матча москвичам чуть не помог молодой голкипер сине-бело-голубых Даниил Одоевский. Ошибся на выходе, выпустив мяч, после чего въехал ногами в доигравшего момент до конца Зиньковского. Показалось, что это пенальти, однако судья Владимир Москалёв и работавший на VAR Сергей Карасёв думали иначе.

Зиньковский был хорош, создавал напряжение на правом краю обороны «Зенита». Семак отреагировал на это заменой Сутормина — закрыл фланг при помощи универсала Кузяева. Тогда же состоялся и официальный дебют в составе петербургской команды Бакаева. Зелимхан действовал слева, а когда ушёл с поля Малком, передвинулся направо. Естественно, болельщики «Спартака» освистали своего бывшего игрока.

Забить красно-белым или просто сверкнуть у Бакаева не получилось. Да и возможностей для этого особых не было: в концовке игра потеряла огонь — «Зенит» глубоко оборонялся, защищая результат, и игрокам обеих команд не хватало сил для увеличения скоростей. Статистика ударов во втором тайме выглядела скромно для такого матча — 3:3 (в створ — 2:1).