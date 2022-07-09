Дюков считает успешным проведение матча за Суперкубок России по футболу в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) удалось успешно провести матч за Олимп — Суперкубок России в Санкт-Петербурге. Такое мнение в субботу в эфире телеканала «Матч Премьер» высказал президент РФС Александр Дюков.

«Есть над чем работать, — сказал Дюков. — Прошлый сезон мы завершили на мажорной ноте, проведя успешно финал Кубка России, сегодняшний праздник тоже удался».

«Сегодня была равная поддержка, был зрелищный футбол, красивые голы. “Зениту” повезло чуть больше, он реализовал свои моменты. У “Спартака” были моменты, немного не повезло. Видно, что команда будет конкурентна в следующем сезоне», — добавил глава РФС.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0 и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.