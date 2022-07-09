Текущие события
Футбол. Премьер-лига
9.07
Зенит
Спартак
40
Футбол. Еврокубки
7.07
Лехия
Академия Пандев
41
Футбол. Еврокубки
7.07
ДАК
Клифтонвилл
21
Футбол. Еврокубки
7.07
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
7.07
Дерри Сити
Рига
02
Футбол. Еврокубки
7.07
Тре Пенне
Тузла Сити
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
9 июля, источник: Спорт-Экспресс

Мележиков о «Зените»: Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Не всегда побеждают деньги

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

— Пенальти, говорят, не было.

— Ну, а какая разница?

— «Зенит» просто сильнее сейчас?

— Наверное, да.

— Может, стоило просто не ехать?

— Что значит «стоило не ехать»? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы. Приехали, сыграли, проиграли. бывает — ничего страшного. На сегодняшний день по игре — все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

— Но первые 20 минут в исполнении «Спартака» внушили надежду.

— В принципе, всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

— Вам не кажется, что сегодняшний матч показывает, что «Спартаку» нужно усиление и большое?

— Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

— А как тогда с этими мешками конкурировать?

— Если у них бюджет в 2−3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь