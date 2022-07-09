Семак о победе над «Спартаком»: Счет не очень отражает соотношение сил. Победу заслужили, но не знаю, крупную ли

«Боевая игра была до первого мяча. После второго нам стало легче. Но шансы возникали. Игра была не самая простая. Третий мяч (хорошо команда, здорово разыграла) снял много вопросов. Он нас успокоил, с другой стороны, “Спартаку” было сложнее рассчитывать на победу при 0:3.



Счет не очень отражает соотношение сил. Победу заслужили, но крупную ли? Пока не могу сказать, надо проанализировать.



“Спартак” — очень хорошая квалифицированная команда. Игроки сборной, Промес, Зобнин, Селихов, Джикия опытны, обладают хорошим уровнем мастерства. Все работают с мячом, странно было бы, если бы мы не получали моменты у своих ворот. Ошибки? С моментом Промеса подкачали наши защитники, ребята ошиблись. После индивидуальных действий Зиньковского и Квинси тоже были моменты. Если обыгрывают 1 в 1, так и случается», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.